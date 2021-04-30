Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению о прекращении вооруженного конфликта, а также об отводе войск, передает таджикское агентство «Ховар».
Также стороны договорились собрать рабочую группу для создания условий переговоров. В нее войдут сотрудники исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер.
Тем временем, число пострадавших в ходе конфликта на границе между Таджикистаном и Киргизией достигло 96 человек.
38 пострадавших госпитализированы в медучреждения Бишкека. Все они являются гражданами Киргизии.
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