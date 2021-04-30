Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта

Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению о прекращении вооруженного конфликта, а также об отводе войск, передает таджикское агентство «Ховар».

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Также стороны договорились собрать рабочую группу для создания условий переговоров. В нее войдут сотрудники исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер.

Тем временем, число пострадавших в ходе конфликта на границе между Таджикистаном и Киргизией достигло 96 человек.

38 пострадавших госпитализированы в медучреждения Бишкека. Все они являются гражданами Киргизии.

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ФОТО: пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области
ТЕГИ:КонфликтТаджикистанКиргизия
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