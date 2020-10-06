В Киргизии назначен новый премьер-министр

Как добавляет «Интерфакс», парламент Киргизии проголосовал за назначение Садыра Жапарова новым премьер-министром республики.

Ранее во вторник, 6 октября, Центризбирком Киргизии признал итоги прошедших парламентских выборов недействительными.

А накануне в Бишкеке сторонники партий, не прошедших в парламент республики, потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Попытки разгона митинга обернулись столкновениями недовольных с силовиками, после чего часть протестующих разгромила здание парламента и администрации президента Киргизии, а другая группа освободила экс-президента Алмазбека Атамбаева и бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Сообщается, что число пострадавших во время протестов в Киргизии возросло до 686. 164 человека в результате столкновений сотрудников правоохранительных органов с демонстрантами госпитализированы, семеро находятся в реанимации, один умер.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников рассказал НСН, с чем связывает произошедшие в Киргизии события.

