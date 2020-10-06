В Киргизии назначен новый премьер-министр
Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, заявил новый спикер киргизского парламента Мыктыбек Абдылдаев, передает РИА Новости.
Заявление Боронова на внеочередном заседании парламента, которое проходит в отеле "Достук", прочитал депутат Мирлан Бакиров, что депутаты рассматривают это заявление.
Как добавляет «Интерфакс», парламент Киргизии проголосовал за назначение Садыра Жапарова новым премьер-министром республики.
Ранее во вторник, 6 октября, Центризбирком Киргизии признал итоги прошедших парламентских выборов недействительными.
А накануне в Бишкеке сторонники партий, не прошедших в парламент республики, потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Попытки разгона митинга обернулись столкновениями недовольных с силовиками, после чего часть протестующих разгромила здание парламента и администрации президента Киргизии, а другая группа освободила экс-президента Алмазбека Атамбаева и бывшего премьер-министра Сапара Исакова.
Сообщается, что число пострадавших во время протестов в Киргизии возросло до 686. 164 человека в результате столкновений сотрудников правоохранительных органов с демонстрантами госпитализированы, семеро находятся в реанимации, один умер.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников рассказал НСН, с чем связывает произошедшие в Киргизии события.
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