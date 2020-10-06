Спикер парламента Киргизии ушёл в отставку

Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания страны.



Во вторник о своей отставке заявили губернаторы нескольких областей Киргизии и ряд других чиновников. Также о досрочном сложении полномочий заявил мэр Бишкека Азиз Суракматов.



Ранее сообщалось, что в связи с обстановкой в республике российскую авиабазу Кант перевели в режим усиления противодействия терроризму.



В воскресенье в республике прошли выборы в парламент. На 120 мандатов претендовали представители 16 политических партий. По предварительным результатам, большинство голосов получили проправительственные партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Остальные не смогли преодолеть барьер в 7% голосов.



Проигравшие партии заявили о нарушениях, допущенных в ходе выборов. Их сторонники вышли на акции протеста в киргизской столице. Минувшей ночью митингующие прорвались в здание парламента. Также протестующими были освобождены из-под стражи бывший президент республики Алмазбек Атамбаева и ряд его соратников. Участники акций протеста заявили о намерении назначить своего премьер-министра и нового мэра Бишкека. Центризбирком Киргизии признал итоги выборов недействительными.

