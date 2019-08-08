В Киргизии начался новый штурм резиденции экс-президента Атамбаева

Силовые подразделения Киргизии начали новый штурм резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Такую информацию распространил штаб экс-лидера, сообщает «Sputnik Киргизия». Как уточняет Газета.ру, к территории резиденции стянуто до 200 бойцов спецназа. Сторонники Атамбаева метают в них бутылки с зажигательной смесью и камни. Подтягивается также бронетехника.

Силовики накануне предприняли первую попытку задержания Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш, которое расположено в 20 километрах от Бишкека. В результате атаки ранены 52 человека, один спецназовец скончался. Задержать экс-президента не удалось. Ранее сегодня он пообещал провести митинг своих сторонников в центре столицы Киргизии.

