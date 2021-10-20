В киевском крематории не справляются с работой из-за COVID-19

По словам парламентария, за сутки заболевает 18 тысяч украинцев. Украина сохраняет второе место по количеству умерших. За всё время пандемии здесь заболели 2 679 185 человек. Общее число жертв, по официальным данным, составляет 61 843 человека.

«495 человек умерли за минувшие сутки, за позапрошлые сутки - более 500 человек. Очередь в киевский крематорий сегодня из катафалков составляет около двух часов», - передает слова Радуцкого РИА Новости.

При этом число вакцинированных в стране также растет. Отмечается, что впервые число вакцинированных за сутки жителей Украины превысило 200 тысяч. Полный курс вакцинации прошли 6 658 010 человек.

