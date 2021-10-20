В киевском крематории не справляются с работой из-за COVID-19
В крематории Киева не справляются с объемом работы, за сутки в стране гибнет до 500 человек от последствий коронавируса. Такое заявление сделал глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
По словам парламентария, за сутки заболевает 18 тысяч украинцев. Украина сохраняет второе место по количеству умерших. За всё время пандемии здесь заболели 2 679 185 человек. Общее число жертв, по официальным данным, составляет 61 843 человека.
«495 человек умерли за минувшие сутки, за позапрошлые сутки - более 500 человек. Очередь в киевский крематорий сегодня из катафалков составляет около двух часов», - передает слова Радуцкого РИА Новости.
При этом число вакцинированных в стране также растет. Отмечается, что впервые число вакцинированных за сутки жителей Украины превысило 200 тысяч. Полный курс вакцинации прошли 6 658 010 человек.
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