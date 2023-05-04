В Киеве заявили о подготовке к ответным ударам со стороны России

Киевские власти будут прилагать все большие усилия по укреплению противовоздушной обороны Киева. Об этом заявил член Комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщил Telegram-канал «РБК-Украина».

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Политик уверен, что со стороны России последует ответ на атаку украинского БПЛА на Кремль. Вениславский допустил, что такие удары могут быть успешными, но заявил, что Украина готова к ним.

Ранее заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что атака беспилотников на Кремль приведёт к эскалации украинского конфликта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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