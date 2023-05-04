В Киеве заявили о подготовке к ответным ударам со стороны России

Политик уверен, что со стороны России последует ответ на атаку украинского БПЛА на Кремль. Вениславский допустил, что такие удары могут быть успешными, но заявил, что Украина готова к ним.

Ранее заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что атака беспилотников на Кремль приведёт к эскалации украинского конфликта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

