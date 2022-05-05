В Киеве задержали одного из лидеров партии Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) в своём Telegram-канале заявила, что в Киеве был задержан один соратников украинского политика Виктора Медведчука по общественной организации «Украинский выбор».

СБУ опубликовало обращение Медведчука к Путину и Зеленскому

Имя задержанного в ведомстве не назвали, но сообщили, что он, по данным следствия, «занимался подготовкой к свержению конституционного строя на Украине».

В СБУ также утверждают, что задержанный координировал свои действия «с российскими спецслужбами».

По данным источников издания «Страна», был задержан руководитель «Славянского движения «Русь возрожденная» Александр Тарнашинский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате операции, проведенной СБУ, был задержан оппозиционный украинский политик, депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаЗадержаниеСбу Украины
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры