В Киеве задержали одного из лидеров партии Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) в своём Telegram-канале заявила, что в Киеве был задержан один соратников украинского политика Виктора Медведчука по общественной организации «Украинский выбор».
Имя задержанного в ведомстве не назвали, но сообщили, что он, по данным следствия, «занимался подготовкой к свержению конституционного строя на Украине».
В СБУ также утверждают, что задержанный координировал свои действия «с российскими спецслужбами».
По данным источников издания «Страна», был задержан руководитель «Славянского движения «Русь возрожденная» Александр Тарнашинский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате операции, проведенной СБУ, был задержан оппозиционный украинский политик, депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.
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