В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из секретной лаборатории в Ухане

«Мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут обвинять животных. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году», - завил секретарь СНБО в интервью «Украинскому радио».

При этом никаких доказательств этому утверждению Данилов не привел.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что источником нового коронавируса могло стать мясо белух, летучих мышей, змей, кроликов или кур, продающихся на рынке Уханя. По данным китайских ученых, промежуточными хозяевами нового коронавируса могут быть панголины.

Сегодня стало известно, что житель Уханя, вылечившийся от инфекции, вызванной COVID-19, скончался через пять дней после выписки из больницы, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на South China Morning Post. Супруга 36-летнего мужчины рассказала, что он почувствовал себя плохо спустя два дня после выписки.











