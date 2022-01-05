Кличко составил календарь на «2222 год» из своих оговорок

Свои ляпы глава города решил собрать после поздравления киевлян с 2222 годом. Календарь на «2222 год» Кличко показал своим подписчикам на странице в Instagram. На обложке календаря изображен мэр в кожаной куртке. В одной руке он держит наряженную ель, а в другой — мотоциклетный шлем.

Кличко решил выпустить собственный календарь после неудачного новогоднего поздравления. В конце декабря Кличко сказал: «С хорошим настроением встречаем новый 2220…2222 год».

В конце 2020 года мэр Киева Виталий Кличко выпустил сборник «Кто не слышал, тот увидит!», в который собрал свои известные цитаты. В книгу вошли 14 цитат киевского главы, в том числе «Мост, который устал», «У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине».

