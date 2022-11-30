В Киеве установят «Ёлку несокрушимости»
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале заявил, что в украинской столице будет установлена «Ёлка несокрушимости».
По его словам, новогоднее дерево появится на Софийской площади Киева за счёт бизнеса и меценатов — деньги из городского бюджета выделять не будут.
Он уточнил, что главная ёлка страны будет 12 метров в высоту, её украсят шарами голубого и жёлтого цветов, а также энергосберегающими гирляндами - их будет питать генератор, рядом с которым будет организованы точки для подзарядки телефонов и других гаджетов. После праздников генератор передадут военным.
«Верхушку ёлки будет украшать герб Украины, а нижняя часть будет оформлена стендами с флагами стран, помогающими Киеву справиться с вызовами и последствиями боевых действий. Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок, аттракционов на Софийской площади не будет», - добавил Кличко.
Ранее мэр Киева заявил, что в украинской столице открылись более 400 пунктов обогрева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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