Собянин: в Москве откажутся от массовых новогодних мероприятий

По его словам, в голосовании по выбору формата празднования Нового года в столице приняли участие более 300 тысяч горожан, более 80% из них поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление Москвы.

Он отметил, что за обычный формат празднования высказались 29% респондентов, а 52% заявили, что следует воздержаться от массовых уличных концертов.

«От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считаем целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной», - отметил градоначальник, добавив, что во многих парках и на фестивальных площадках будет открыт сбор гуманитарной помощи, а все доходы от ярмарок и праздничных мероприятий направят на поддержку участников СВО.

Ранее ВЦИОМ провёл исследование и выяснил, что большинство россиян (81%) поддержали проведение детских праздников и новогодних ёлок, несмотря на специальную военную операцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

