В Киеве спецназ ликвидировал насильно мобилизованного мужчину, открывшего огонь по людям

Он был насильно мобилизован несколько дней назад. Украинец открыл огонь по прохожим. После этого он ворвался в супермаркет «Велмарт» у метро «Демеевская», и взял в заложники посетителей.

Правоохранители оцепили здание и приступили к спецоперации. Во время задержания злоумышленник открыл огонь по полицейским, в результате чего был ликвидирован. Перед штурмом с ним пытались провести переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате стрельбы в Киеве погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

