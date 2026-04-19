В Киеве спецназ ликвидировал насильно мобилизованного мужчину, открывшего огонь по людям
В Киеве мужчина, расстрелявший прохожих и взявший в заложники посетителей супермаркета, сбежал из военной части, сообщил Telegram-канал Mash.
Он был насильно мобилизован несколько дней назад. Украинец открыл огонь по прохожим. После этого он ворвался в супермаркет «Велмарт» у метро «Демеевская», и взял в заложники посетителей.
Правоохранители оцепили здание и приступили к спецоперации. Во время задержания злоумышленник открыл огонь по полицейским, в результате чего был ликвидирован. Перед штурмом с ним пытались провести переговоры.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате стрельбы в Киеве погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
