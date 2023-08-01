В Киеве с монумента «Родина-мать» демонтировали серп и молот

В сообщении говорится, что демонтаж дважды прерывался из-за воздушной тревоги, теперь же работники смогут приступить к дальнейшим работам - установки украинского герба. Сам монумент переименуют в «Украину-мать».

По словам исполняющего обязанности министра культуры Ростислава Карандеева, советский герб передадут на хранение в музей истории Украины во Второй мировой войне.

Ранее в Киеве снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

