В Киеве с монумента «Родина-мать» демонтировали серп и молот

Герб СССР убрали с монумента «Родина-мать» в Киеве, сообщает украинское агентство УНИАН.

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В сообщении говорится, что демонтаж дважды прерывался из-за воздушной тревоги, теперь же работники смогут приступить к дальнейшим работам - установки украинского герба. Сам монумент переименуют в «Украину-мать».

По словам исполняющего обязанности министра культуры Ростислава Карандеева, советский герб передадут на хранение в музей истории Украины во Второй мировой войне.

Ранее в Киеве снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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