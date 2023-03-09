В Полтаве переименуют почти 100 улиц, названия которых связаны с СССР

В Полтаве переименуют 99 улиц и переулков, названия которых связаны с РФ и СССР. Такое решение принял исполнительный комитет Полтавского горсовета, сообщает издание «Общественное».

Зампредседателя рабочей группы по переименованию улиц в Полтавской общине Леонид Булава сообщил, что изменены будут названия улиц, названных в честь российских или советских военных деятелей, героев войны, политиков или событий. Голосование состоится на электронной платформе и продлится с 15 по 29 марта.