«Газпром» не стал бронировать на декабрь допмощности ГТС Украины

Дополнительные мощности транзита газа в объёме 9,8 миллиона кубометров в сутки, которые на декабрь предложил «Оператор ГТС Украины», остались невостребованными, сообщает ТАСС со ссылкой на данные GSA Platform и венгерской торговой платформы RBP.

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В частности, российская компания «Газпром» не стала бронировать на декабрь дополнительные мощности украинской ГТС, а также мощности для транзита через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что обязательства компании по транзиту газа через украинскую ГТС в 2021 году будут перевыполнены, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Георгий Гранин
ТЕГИ:Транзит ГазаУкраинаГазпром
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