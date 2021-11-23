Веерные отключения электричества начались в Херсонской области Украины
В Херсонской области начались веерные отключения электричества, больницы и прочая инфраструктура работают на дизельных генераторах. Об этом сообщил первый зампредседателя Херсонского областного совета Егор Устинов.
По словам Устинова, которого цитирует пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», в течение ноября происходят веерные отключения в Геническом, Новотроицком, Нижнесерогозском и других районах.
Бывший премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко ранее заявляла, что энергетический кризис на Украине был искусственно создан чиновниками, которые вовремя не заполнили подземные хранилища газом и не обеспечили страну углем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru