Веерные отключения электричества начались в Херсонской области Украины

В Херсонской области начались веерные отключения электричества, больницы и прочая инфраструктура работают на дизельных генераторах. Об этом сообщил первый зампредседателя Херсонского областного совета Егор Устинов.

По словам Устинова, которого цитирует пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», в течение ноября происходят веерные отключения в Геническом, Новотроицком, Нижнесерогозском и других районах.