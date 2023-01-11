Адмирал США допустил, что Москва и Киев вернутся к диалогу после зимы

Россия и Украина могут вернуться к мирным переговорам после зимы. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на заявление бывшего командующего войсками НАТО в Европе, отставного адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса.

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По его словам, возвращения за стол переговоров следует ожидать в середине этого года. Ставридис объяснил свое мнение тем, что к этому моменту у России якобы будут большие потери в живой силе и технике.

Ранее, 11 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной, однако сейчас нет перспектив в этом вопросе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:СШАУкраинаРоссияПереговоры
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