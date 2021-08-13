Лавров заявил, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса не нарушает международное право
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе лекции «Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета» заявил, что любой человек вправе выбрать себе гражданство, сообщает РИА Новости.
Он также напомнил, что европейская конвенция о правах человека позволяет «каждому государству самостоятельно решать, кто может быть его гражданином», поэтому Россия, выдавая паспора жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, не нарушает международное право.
«В последнее время стали звучать голоса, что, проводя паспортизацию Донецкой и Луганской народных республик, Россия, значит, нарушает международное право. Все это ложь», - резюмировал Лавров.
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что с 2016 по 2020 год гражданство РФ получили около одного миллиона украинцев, причём не только жители Донбасса, сообщает «Свободная пресса».
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