В ЛНР рассказали о найденном массовом захоронении жертв конфликта в Донбассе

Раскопки в Первомайске начались 23 августа на выявленных в этом районе массовых стихийных захоронениях жертв конфликта в Донбассе.

Результаты экспертиз с мест захоронений будут отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд. Уже удалось извлечь 30 останков погибших при обстреле городов украинскими военными.

Люди, чьи тела были обнаружены в массовых захоронениях в Донбассе на Украине, могли быть ранее арестованы украинскими силовиками, заявил помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович.

