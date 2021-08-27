В ЛНР рассказали о найденном массовом захоронении жертв конфликта в Донбассе
Останки как минимум 50 жертв конфликта в Донбассе могут находиться в массовом стихийном захоронении на окраине Первомайска ЛНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анну Сороку.
Раскопки в Первомайске начались 23 августа на выявленных в этом районе массовых стихийных захоронениях жертв конфликта в Донбассе.
Результаты экспертиз с мест захоронений будут отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд. Уже удалось извлечь 30 останков погибших при обстреле городов украинскими военными.
Люди, чьи тела были обнаружены в массовых захоронениях в Донбассе на Украине, могли быть ранее арестованы украинскими силовиками, заявил помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович.
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