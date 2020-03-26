В Кении зафиксировали первую смерть от коронавируса
Минздрав Кении объявил о регистрации первой смерти человека от последствий заражения коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает РИА Новости.
Скончался 66-летний кениец, который двумя неделями ранее стал первым инфицированным пациентом.
Накануне в Кении был введен комендантский час с целью сдержать распространение коронавируса на территории государства. Согласно последним данным, в Кении был заражен коронавирусом 31 человек.
Ранее 24 марта власти ряда африканских стран объявили о закрытии границ в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции на своих территориях. Так, границы закрыли Нигерия, Зимбабве и Эфиопия.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Налог на проценты по вкладам более 1 млн рублей введут в РФ с 2021 года
- Определены причины взрыва в жилом доме Магнитогорска
- На Кубе от коронавируса скончался россиянин
- Стало известно, на сколько месяцев вперед купили продукты россияне
- Названа предположительная причина взрыва дома в Магнитогорске