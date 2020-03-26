В Кении зафиксировали первую смерть от коронавируса

Скончался 66-летний кениец, который двумя неделями ранее стал первым инфицированным пациентом.

Накануне в Кении был введен комендантский час с целью сдержать распространение коронавируса на территории государства. Согласно последним данным, в Кении был заражен коронавирусом 31 человек.

Ранее 24 марта власти ряда африканских стран объявили о закрытии границ в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции на своих территориях. Так, границы закрыли Нигерия, Зимбабве и Эфиопия.

