В Казахстане задержали более 3 тысяч участников беспорядков, десятки ликвидированы
Более 3 тысяч человек задержаны после беспорядков в Казахстане, 26 вооруженных преступников ликвидировано. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24», ссылаясь на данные Министерства внутренних дел республики.
Кроме того, сообщается о 18 раненых из числа вооруженных демонстрантов.
Местные власти контролируют ситуацию, отмечает Ura.ru.
В Казахстане 2 января начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в массовые беспорядки. Наиболее сложная обстановка — в Алма-Ате, где уже несколько дней не стихают протесты, а митингующие вооружены и смогли захватить ряд административных зданий и аэропорт, пишет Газета.ру. В городе проводится антитеррористическая операция.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+15 316 / сут.
Умерли
314 тыс.+802 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+22 949 / сут.
- Гинцбург назвал условие окончания пандемии
- Большинство жителей ФРГ поддержали «Северный поток-2»
- Названы города России с самым высоким качеством жизни
- В Казахстане задержали более 3 тысяч участников беспорядков, десятки ликвидированы
- Пациентка «скорой» погибла в ДТП в центре Москвы
- В Италии суточное число заболевших COVID впервые превысило 200 тысяч
- Черчесов запретил венгерским футболистам говорить слова «пожалуйста» и «проблема»
- В Бурятии обнаружили пострадавших при сходе лавины туристов
- Госдеп США против введения новых санкций по «Северному потоку — 2»
- Генпрокуратура Казахстана заявила, что участникам беспорядков может грозить пожизненный срок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru