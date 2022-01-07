В Казахстане задержали более 3 тысяч участников беспорядков, десятки ликвидированы

Более 3 тысяч человек задержаны после беспорядков в Казахстане, 26 вооруженных преступников ликвидировано. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24», ссылаясь на данные Министерства внутренних дел республики.

Генпрокуратура Казахстана заявила, что участникам беспорядков может грозить пожизненный срок

Кроме того, сообщается о 18 раненых из числа вооруженных демонстрантов.

Местные власти контролируют ситуацию, отмечает Ura.ru.

В Казахстане 2 января начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в массовые беспорядки. Наиболее сложная обстановка — в Алма-Ате, где уже несколько дней не стихают протесты, а митингующие вооружены и смогли захватить ряд административных зданий и аэропорт, пишет Газета.ру. В городе проводится антитеррористическая операция.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеПротестыКазахстан
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