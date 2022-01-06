В Казахстане сменили главу Агентства по стратегическому планированию и реформам

«Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», — говорится в указе.

Ранее агентство возглавлял Кайрат Келимбетов. Иргалиев занимал пост главы Министерства национальной экономики, пишет RT.

Днем ранее на фоне массовых акций протеста Токаев отправил в отставку правительство Казахстана, назначил Ермека Сагимбаева председателем Комитета национальной безопасности страны. Кроме того, сам президент республики занял должность председателя Совета безопасности Казахстана.

