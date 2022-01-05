В Казахстане по всей стране введено чрезвычайное положение

Режим чрезвычайного положения введен по всей стране в Казахстане из-за вспыхнувших протестов. Об этом сообщает Sputnik.

Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты

Ранее чрезвычайное положение было объявлено только в ряде регионов страны с 5 до 19 января. Отмечалось, что режим вводится «в связи с серьёзной и непосредственной угрозой безопасности граждан», а также «в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод».

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Тимур Батыршин
ТЕГИ:Казахстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры