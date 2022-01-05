В Казахстане по всей стране введено чрезвычайное положение

Ранее чрезвычайное положение было объявлено только в ряде регионов страны с 5 до 19 января. Отмечалось, что режим вводится «в связи с серьёзной и непосредственной угрозой безопасности граждан», а также «в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод».



Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих.



