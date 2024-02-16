В Казахстане россиянина объявили в розыск по делу об организации убийства

В ведомстве указали, что преступление было совершено в марте 2002 года. Сутягинский является фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено по статье «убийство, совершенное из корыстных побуждений».

«30 января фигурант признан в качестве подозреваемого в организации совершения убийства», - отметили в департаменте, добавив, что суд заочно арестовал Сутягинского.

Ранее на границе Казахстана задержали гражданина России, разыскиваемого за совершение в Новосибирске двойного убийства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

