В Казахстане россиянина объявили в розыск по делу об организации убийства
Правоохранители Казахстана объявили в розыск российского бизнесмена Михаила Сутягинского, которого подозревают в организации убийства, сообщает пресс-служба департамента полиции Алма-Аты.
В ведомстве указали, что преступление было совершено в марте 2002 года. Сутягинский является фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено по статье «убийство, совершенное из корыстных побуждений».
«30 января фигурант признан в качестве подозреваемого в организации совершения убийства», - отметили в департаменте, добавив, что суд заочно арестовал Сутягинского.
Ранее на границе Казахстана задержали гражданина России, разыскиваемого за совершение в Новосибирске двойного убийства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Казахстане россиянина объявили в розыск по делу об организации убийства
- Киркоров и Билан появились в трейлере нового сезона «Маски»
- Глава Минтруда: Реальные зарплаты в России выросли на 33% за шесть лет
- Машков анонсировал появление в Крыму новых киностудий
- РСТ: Российский турпоток в КНДР не будет массовым в ближайшей перспективе
- СМИ: Пассажир умер на борту самолета «Калининград – Петрозаводск»
- Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
- «Аэрофлот» урегулировал с лизингодателями споры по еще семи самолетам
- ЦИК предупредил Надеждина об ответственности за невозврат пожертвований
- Юрий Быков снимет третий сезон сериала «Метод»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru