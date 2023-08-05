В Казахстане предложили запретить товары с символами Z, V и ЧВК «Вагнер»

Введение ограничений прорабатывают совместно с Генпрокуратурой Казахстана.

Как отметил прокурор отдела защиты общественных интересов Куат Бапинов, «отдельные представители разных этносов» демонстрируют в общественном поле этносимволику. Так, после начала конфликта на Украине на различной продукции в республике стали встречаться символы Z или V, «Армия России» и «Вежливые люди».

Прокуратура предложила правительству Казахстана запретить изготовление, перевозку и распространение товаров с символами, используемыми в вооруженных конфликтах, «военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства». В республике также предлагают ввести административную ответственность за распространение подобной продукции.

Ранее казахстанская партия Respublica заявила о планах полностью запретить в стране электронные сигареты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

