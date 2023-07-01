В Казахстане введут строгие ограничения для электросамокатов

В частности, скорость движения на тротуарах не должна превышать скорость пешеходов, то есть не более шести километров в час. Уточняется, что самокатчикам также нужно будет получать водительские права.



Допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

Ранее стало известно, что шесть из десяти граждан России выступают за введение ограничения скорости для электросамокатов и возрастного ценза для их водителей, передает «Радиоточка НСН».

