В Казахстане введут строгие ограничения для электросамокатов

В Казахстане вступают в силу строгие ограничения для электросамокатов.

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В частности, скорость движения на тротуарах не должна превышать скорость пешеходов, то есть не более шести километров в час. Уточняется, что самокатчикам также нужно будет получать водительские права.

Допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

Ранее стало известно, что шесть из десяти граждан России выступают за введение ограничения скорости для электросамокатов и возрастного ценза для их водителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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