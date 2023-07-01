В Казахстане введут строгие ограничения для электросамокатов
В Казахстане вступают в силу строгие ограничения для электросамокатов.
В частности, скорость движения на тротуарах не должна превышать скорость пешеходов, то есть не более шести километров в час. Уточняется, что самокатчикам также нужно будет получать водительские права.
Допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.
Ранее стало известно, что шесть из десяти граждан России выступают за введение ограничения скорости для электросамокатов и возрастного ценза для их водителей, передает «Радиоточка НСН».
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