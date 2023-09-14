В Казахстане отменили гастрольный тур команды КВН «Камызяки»
Event-агентство «Vi Project» в своих соцсетях объявило об отмене выступлений команды КВН «Камызяки» в Казахстане.
Концерты должны были пройти 5, 7 и 8 октября. В сообщении говорится, что причиной их отмены стала негативная реакция казахов на поездку участников коллектива в Донецкую народную республику.
«Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов... команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану», – уточняется в публикации.
Ранее участники команды «Камызяки» Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов приняли участие в концерте на мемориальном комплексе «Саур-Могила» в честь 80-й годовщины освобождения Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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