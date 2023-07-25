В Турции по требованию украинцев отменили концерт Ани Лорак
Консул Украины в Анталии Александр Воронин в своих соцсетях заявил, что по требованию украинской диаспоры в Турции был отменён концерт певицы Ани Лорак (Каролина Куек), запланированный на 29 июля.
Отмечается, что выступление должно было состояться в Cosmos Theatre. По словам Воронина, продажа билетов уже остановлена, тем, кто их уже приобрёл, вернут деньги.
«Совместными усилиями Консульства Украины в Анталии, Посольства Украины в Турецкой республике и украинского сообщества удалось отменить концерт Ани Лорак», – написал он.
Ранее в Краснодаре после жалоб активистов был отменён концерт группы Shortparis, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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