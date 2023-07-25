В Турции по требованию украинцев отменили концерт Ани Лорак

Консул Украины в Анталии Александр Воронин в своих соцсетях заявил, что по требованию украинской диаспоры в Турции был отменён концерт певицы Ани Лорак (Каролина Куек), запланированный на 29 июля.

Отмечается, что выступление должно было состояться в Cosmos Theatre. По словам Воронина, продажа билетов уже остановлена, тем, кто их уже приобрёл, вернут деньги.

«Совместными усилиями Консульства Украины в Анталии, Посольства Украины в Турецкой республике и украинского сообщества удалось отменить концерт Ани Лорак», – написал он.

Ранее в Краснодаре после жалоб активистов был отменён концерт группы Shortparis, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

