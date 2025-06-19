В РЭУ имени Плеханова назвали причину падения цен на яйца
Появление в магазинах так называемых «социальных» куриных яиц категорий С1 и С2, стоимость которых составляет 30-40 рублей за десяток, заставляет значительную часть населения приобретать именно этот товар. Об этом сайту aif.ru заявила доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Ильяшенко.
По её словам, из-за этого ретейлеры вынуждены запускать скидки и акции на более дорогие яйца категорий С0 и СВ, так как потребители начинают считать завышенной стоимость десятка в 45-50 рублей.
Эксперт допустила, что средняя цена на яйца летом 2025 года продолжит умеренное снижение.
«Осенью возможен незначительный рост из-за сезонного увеличения спроса, но соцпрограмма не даст ценам вернуться к прежним высоким уровням», - заключила Ильяшенко.
Ранее управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк заявил, что куриные яйца в России — одни из самых доступных в мире, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru