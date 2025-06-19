Оззи Осборн объявил о продаже своей ДНК
Один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн объявил о продаже пустых банок из-под холодного чая, которые содержащат его ДНК.
Музыкант объединился с компанией по производству бутилированной воды Liquid Death. В рамках проекта «Infinite Ozzy» будут проданы 10 пустых банок, из которых пил легендарный рокер.
В специальной лаборатории прошла церемония герметизации тары, чтобы сохранить ДНК Осборна. Также музыкант оставил на них свой автограф. Продавать банки собираются по цене 450 долларов за штуку.
«Как только технологии и федеральное законодательство позволят, фанаты смогут использовать эту ДНК, чтобы попытаться клонировать Оззи в будущем и наслаждаться им сотни лет», - заключили в Liquid Death.
Ранее 76-летний Осборн заявил, что после последнего концерта группы Black Sabbath намерен покончить с образом жизни рок-звезды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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