МИД Израиля обвинил Иран в использовании ракеты с кассетным боеприпасом

«Сегодня иранский режим впервые атаковал израильские города ракетой с кассетным боеприпасом», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве предупредили, что обломки таких ракет опасны для жизни.

Ранее политолог и международник, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил, что ирано-израильский конфликт - это не война народов, а война правящих режимов обеих стран, сообщает «Свободная пресса».

