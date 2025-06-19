МИД Израиля обвинил Иран в использовании ракеты с кассетным боеприпасом

Иран впервые с начала военного конфликта использовал для удара по израильской территории ракету с кассетным боеприпасом. Об этом заявили в МИД Израиля.

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«Сегодня иранский режим впервые атаковал израильские города ракетой с кассетным боеприпасом», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве предупредили, что обломки таких ракет опасны для жизни.

Ранее политолог и международник, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил, что ирано-израильский конфликт - это не война народов, а война правящих режимов обеих стран, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ракетный УдарИзраильИран

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