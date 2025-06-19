МИД Израиля обвинил Иран в использовании ракеты с кассетным боеприпасом
Иран впервые с начала военного конфликта использовал для удара по израильской территории ракету с кассетным боеприпасом. Об этом заявили в МИД Израиля.
«Сегодня иранский режим впервые атаковал израильские города ракетой с кассетным боеприпасом», - говорится в сообщении.
Также в ведомстве предупредили, что обломки таких ракет опасны для жизни.
Ранее политолог и международник, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил, что ирано-израильский конфликт - это не война народов, а война правящих режимов обеих стран, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Комик Грачев из Comedy Club выразил готовность озвучить Путина в «Простоквашино»
- Песков: Появление Путина в мультсериале «Простоквашино» не требует согласования
- «Разгоняет фейки»: В ЛДПР объяснили видео Собчак со спящим Слуцким
- МИД Израиля обвинил Иран в использовании ракеты с кассетным боеприпасом
- Создатели «В списках не значился» экранизируют повесть «Аты-баты, шли солдаты»
- Оззи Осборн объявил о продаже своей ДНК
- АвтоВАЗ опроверг информацию об отказе в регистрации товарного знака Azimut
- В РЭУ имени Плеханова назвали причину падения цен на яйца
- Россиянам объяснили, как правильно загорать
- Захарова: РФ и Украина продолжают обмен тяжелобольными и ранеными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru