Создатели «В списках не значился» экранизируют повесть «Аты-баты, шли солдаты»
Создатели фильма «В списках не значился» намерены экранизировать повесть Бориса Васильева «Аты-баты, шли солдаты». Об этом на ПМЭФ-2025 заявил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.
По его словам, это будет «новое прочтение по мотивам», включающее также и современную историю.
«Отношение зрителей к «В списках не значился» доказало, что молодая аудитория хочет смотреть, хочет знать историю своей страны», – указал он.
Продюсер не исключил, что в новом проекте примет участие народный артист РФ Владимир Машков. Выход нового фильма предварительно ожидается в 2027 году.
Ранее Вайнштейн и глава Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подписали соглашение о съёмках полнометражного художественного фильма «Ну, погоди!», сообщает «Свободная пресса».
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