Создатели «В списках не значился» экранизируют повесть «Аты-баты, шли солдаты»

По его словам, это будет «новое прочтение по мотивам», включающее также и современную историю.

«Отношение зрителей к «В списках не значился» доказало, что молодая аудитория хочет смотреть, хочет знать историю своей страны», – указал он.

Продюсер не исключил, что в новом проекте примет участие народный артист РФ Владимир Машков. Выход нового фильма предварительно ожидается в 2027 году.

Ранее Вайнштейн и глава Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подписали соглашение о съёмках полнометражного художественного фильма «Ну, погоди!», сообщает «Свободная пресса».

