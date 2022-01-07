Миротворцы и силовики взяли под контроль аэропорт Алма-Аты
Миротворцы Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и правоохранители взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алма-Аты», — цитирует Конашенкова ТАСС.
Миротворческий контингент и правоохранители поддерживают правопорядок в Казахстане, под охрану взяты важные объекты, в том числе генконсульство РФ в Алма-Ате.
В первые дни января в Казахстане начались акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. Во многих городах республики митинги переросли в столкновения с силовиками и массовые беспорядки. В частности, в Алма-Ате вооруженные протестующие захватили ряд административных зданий, а также аэропорт. К настоящему времени все здания мэрий и отделений полиции в стране находятся под контролем правоохранительных органов, пишет RT.
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