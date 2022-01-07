Миротворцы ОДКБ в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым действиям

Направленные в Казахстан миротворческие силы ОДКБ не будут участвовать в оперативно-боевых мероприятиях местных силовиков и военных, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Девять самолётов с российскими миротворцами прибыли в Алма-Ату

В сообщении говорится, что подразделения миротворцев привлечены к охране «жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры».

В Минобороны РФ отметили, что прибывшие в Казахстан силы ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы, сообщает RT.

Премьер-министр Армении, действующий председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян отметил, что силы ОДКБ направляются в Казахстан для стабилизации и нормализации обстановки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспорядкиМиротворцыОДКБКазахстан
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