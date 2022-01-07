Миротворцы ОДКБ в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым действиям
Направленные в Казахстан миротворческие силы ОДКБ не будут участвовать в оперативно-боевых мероприятиях местных силовиков и военных, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что подразделения миротворцев привлечены к охране «жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры».
В Минобороны РФ отметили, что прибывшие в Казахстан силы ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы, сообщает RT.
Премьер-министр Армении, действующий председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян отметил, что силы ОДКБ направляются в Казахстан для стабилизации и нормализации обстановки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 735 / сут.
Умерли
315 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+22 035 / сут.
- В Казахстан вылетели миротворцы из Киргизии
- Глава МИД Франции не исключил закрытие «Северного потока — 2»
- Путин несколько раз обсудил Казахстан с лидерами стран ОДКБ
- Сенатор раскрыл тему переговоров Макрона и Путина
- Токаев поручил предоставить казахстанцам бесплатные СМС и минуты звонков
- СМИ: Назарбаев вместе с дочерьми покинул Казахстан
- СМИ опровергли задержание племянника экс-президента Казахстана Назарбаева
- Страховок нет. В Белоруссии Лукашенко обвинили в трусости
- Биатлонист Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
- Макрон заявил о новых переговорах с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru