Миротворцы ОДКБ в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым действиям

В сообщении говорится, что подразделения миротворцев привлечены к охране «жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры».

В Минобороны РФ отметили, что прибывшие в Казахстан силы ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы, сообщает RT.

Премьер-министр Армении, действующий председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян отметил, что силы ОДКБ направляются в Казахстан для стабилизации и нормализации обстановки.