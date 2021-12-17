В Катаре выявили первые случаи заражения штаммом «омикрон»

В Катаре зарегистрированы первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что штамм обнаружен у четырех человек.

Штамм «омикрон», который отличается особой заразность, был выявлен в ЮАР в ноябре. В настоящее время он зафиксирован в более чем 80 странах мира.



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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусКатар
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