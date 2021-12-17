В Катаре выявили первые случаи заражения штаммом «омикрон»
17 декабря 202120:11
В Катаре зарегистрированы первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что штамм обнаружен у четырех человек.
Штамм «омикрон», который отличается особой заразность, был выявлен в ЮАР в ноябре. В настоящее время он зафиксирован в более чем 80 странах мира.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru