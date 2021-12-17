«Самая большая угроза»: в G7 оценили омикрон-штамм

«Глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, министры согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую большую текущую угрозу для глобального общественного здравоохранения», — приводит сообщение «Свободная пресса».

Главы министерств здравоохранения подчеркнули важность равного доступа к диагностике, вакцинам и терапевтическим средствам. Кроме того, министры G7 отметили необходимость кампаний по ревакцинации и регулярного тестирования на коронавирус, пишет Ura.ru.

