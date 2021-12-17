«Самая большая угроза»: в G7 оценили омикрон-штамм
Штамм коронавируса «омикрон» является наибольшей угрозой для глобального здравоохранения, считают министры здравоохранения стран Большой семерки (G7). Об этом говорится в принятой на саммите по COVID-19 резолюции, опубликованной на сайте Минздрава Великобритании.
«Глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, министры согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую большую текущую угрозу для глобального общественного здравоохранения», — приводит сообщение «Свободная пресса».
Главы министерств здравоохранения подчеркнули важность равного доступа к диагностике, вакцинам и терапевтическим средствам. Кроме того, министры G7 отметили необходимость кампаний по ревакцинации и регулярного тестирования на коронавирус, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru