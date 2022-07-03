В Каракалпакии введён комендантский час
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о введении комендантского часа в Каракалпаки, сообщается на сайте главы государства.
Он будет действовать с 21:00 до 07:00 в рамках режима чрезвычайного положения, введенного в республике до 2 августа.
Президент также поручил создать в Каракалпакии комендатуру во главе с командующим национальной гвардии Русамом Джураевым и усилить в республике охрану общественного порядка, ограничить передвижение транспорта, въезд и выезд, обеспечить проверку документов, личный досмотр.
В пятницу в Нукусе, столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане, прошла несогласованная с властями демонстрация. Шествие было направлено против внесения поправок в конституцию страны. МВД Узбекистана восстановило общественный порядок.
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