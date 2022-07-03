В Каракалпакии введён комендантский час

Он будет действовать с 21:00 до 07:00 в рамках режима чрезвычайного положения, введенного в республике до 2 августа.

Президент также поручил создать в Каракалпакии комендатуру во главе с командующим национальной гвардии Русамом Джураевым и усилить в республике охрану общественного порядка, ограничить передвижение транспорта, въезд и выезд, обеспечить проверку документов, личный досмотр.

В пятницу в Нукусе, столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане, прошла несогласованная с властями демонстрация. Шествие было направлено против внесения поправок в конституцию страны. МВД Узбекистана восстановило общественный порядок.

