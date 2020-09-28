В Карабахе заявили о гибели 48 военных

Замминистра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян заявил о гибели 48 военных с начала эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Саркисяна, не менее 200 человек были ранены. Он добавил, что интенсивность военных действий на линии соприкосновения сохраняется.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в минувшие выходные. Сообщалось об обстрелах населенных пунктов, мест дислокации военных с обеих сторон. Обе стороны несут потери.

Баку оказывает поддержку Анкара, по неофициальным данным в Азербайджан уже переброшены несколько отрядов турецких военнослужащих, также готовится к прибытию армейский спецназ.

Ранее эксперты НСН перечислили свои варианты разрешения многолетнего противостояния между Арменией и Азербайджаном.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный Карабах
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