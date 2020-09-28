В Карабахе заявили о гибели 48 военных
Замминистра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян заявил о гибели 48 военных с начала эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Саркисяна, не менее 200 человек были ранены. Он добавил, что интенсивность военных действий на линии соприкосновения сохраняется.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в минувшие выходные. Сообщалось об обстрелах населенных пунктов, мест дислокации военных с обеих сторон. Обе стороны несут потери.
Баку оказывает поддержку Анкара, по неофициальным данным в Азербайджан уже переброшены несколько отрядов турецких военнослужащих, также готовится к прибытию армейский спецназ.
Ранее эксперты НСН перечислили свои варианты разрешения многолетнего противостояния между Арменией и Азербайджаном.
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