СМИ: Карабахский конфликт собрались обсудить в СБ ООН

27 сентября Азербайджан и Армения допустили эскалацию 30-летнего конфликта, из-за чего пострадали мирные жители. Опрошенные телеканалом «360» политологи допускают, что за ситуацией следят в Европе, Китае и США, но вмешиваться не собираются.

Военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин оценил в эфире НСН шансы Армении и Азербайджана на победу в случае полномасштабной войны.

