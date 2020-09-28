СМИ: Карабахский конфликт собрались обсудить в СБ ООН

Германия и ее европейские партнеры по Совету безопасности ООН намерены во вторник, 29 сентября, обсудить ситуацию в зоне карабахского конфликта. Об этом РИА Новости сообщил источник в Совбезе.

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27 сентября Азербайджан и Армения допустили эскалацию 30-летнего конфликта, из-за чего пострадали мирные жители. Опрошенные телеканалом «360» политологи допускают, что за ситуацией следят в Европе, Китае и США, но вмешиваться не собираются.

Военный историк, специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин оценил в эфире НСН шансы Армении и Азербайджана на победу в случае полномасштабной войны.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:Нагорный КарабахСовбез ООН
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