«Конфликт будет ожесточённым»: Армения и Азербайджан отчитались о потерях противника

Сотни убитых и раненых, уничтоженная боевая техника с обеих сторон – таков итог первых дней возобновившегося конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном.

Политологи уверены, что конфликт нужно решать немедленно, в противном случае, война будет очень жестокой с большим количеством потерь.

На это, в частности, в интервью URA.RU указал преподаватель УрФУ Валерий Амиров, который был свидетелем конфликта 1988 — 1994.

«Там ужас был в этом Баку (в 90-е), там не осталось армянского населения фактически. Там война шла, настоящая, полновесная, полноценная война. Ожесточенность боев в Карабахе будет довольно высокая, если развернется большой конфликт и это не остановится за день-два. Я думаю, что (нынешний) конфликт там будет очень-очень-очень ожесточенным», — считает Амиров.

Понятно, что обе стороны отрицают данные противника об уничтоженной технике и о человеческих потерях.

Так, по официальной информации от Минобороны Азербайджана, было убито и ранено более полутысячи армян. В том числе, был ликвидирован командир десантного полка противника подполковник Лерник Бабаян. Были взорваны и уничтожены бронетехника и танки, артиллерийские установки, беспилотники, склады с боеприпасами.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян пишет в своем аккаунте в Facebook, что военным удалось захватить 11 единиц бронетехники Азербайджана, в том числе БМП-3. Также о время боевых действий погибли 200 азербайджанских военнослужащих, уничтожены около 30 танков и единиц бронетехники и около 20 беспилотников. Армянская сторона сбила два вертолета Азербайджана.

Медицинские учреждения Армении из-за военного положения, введенного в стране в связи с событиями в Нагорном Карабахе, прекращают плановый прием пациентов, сообщили в пресс-службе Минздрава. Там подчеркнули, что больницы будут принимать лишь пациентов, нуждающихся в реанимационных мероприятиях и неотложной медицинской помощи, остальных выпишут из больниц с последующим амбулаторным контролем.