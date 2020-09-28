«Конфликт будет ожесточённым»: Армения и Азербайджан отчитались о потерях противника

Эксперты НСН перечислили свои варианты разрешения многолетнего противостояния между двумя бывшими союзными республиками.

Сотни убитых и раненых, уничтоженная боевая техника с обеих сторон – таков итог первых дней возобновившегося конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном.

Политологи уверены, что конфликт нужно решать немедленно, в противном случае, война будет очень жестокой с большим количеством потерь.

На это, в частности, в интервью URA.RU указал преподаватель УрФУ Валерий Амиров, который был свидетелем конфликта 1988 — 1994.

«Там ужас был в этом Баку (в 90-е), там не осталось армянского населения фактически. Там война шла, настоящая, полновесная, полноценная война. Ожесточенность боев в Карабахе будет довольно высокая, если развернется большой конфликт и это не остановится за день-два. Я думаю, что (нынешний) конфликт там будет очень-очень-очень ожесточенным», — считает Амиров.

Понятно, что обе стороны отрицают данные противника об уничтоженной технике и о человеческих потерях.

Так, по официальной информации от Минобороны Азербайджана, было убито и ранено более полутысячи армян. В том числе, был ликвидирован командир десантного полка противника подполковник Лерник Бабаян. Были взорваны и уничтожены бронетехника и танки, артиллерийские установки, беспилотники, склады с боеприпасами.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян пишет в своем аккаунте в Facebook, что военным удалось захватить 11 единиц бронетехники Азербайджана, в том числе БМП-3. Также о время боевых действий погибли 200 азербайджанских военнослужащих, уничтожены около 30 танков и единиц бронетехники и около 20 беспилотников. Армянская сторона сбила два вертолета Азербайджана.

Медицинские учреждения Армении из-за военного положения, введенного в стране в связи с событиями в Нагорном Карабахе, прекращают плановый прием пациентов, сообщили в пресс-службе Минздрава. Там подчеркнули, что больницы будут принимать лишь пациентов, нуждающихся в реанимационных мероприятиях и неотложной медицинской помощи, остальных выпишут из больниц с последующим амбулаторным контролем.

Посольство Азербайджана не исключает масштабную войну за Нагорный Карабах

Ряд государств, в том числе Россия, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе. По словам американского президента, в Вашингтоне посмотрят, могут ли они остановить эскалацию конфликта

К радикальному решению конфликта призвал писатель Захар Прилепин. Он написал в соцсетях: «А в случае с Арменией творческая интеллигенция тоже будет спрашивать: «Зачем нам лезть в дела соседей и бряцать оружием, без нас разберутся!» Армяне, братья и сестры, мы вас не бросим. Считаю, что надо переехать в Россию всей страной вместе с территорией. Это всегда помогало. Самый надежный способ».

Естественно, такие заявления не могли остаться незамеченными. Прилепина обвинили в том, что он – «имперская сволочь». Но, как сам писатель объяснил, он искренне не хочет, чтобы «в Армении умирали русские мальчики».

Политолог Сергей Марков в эфире НСН предположил, что в Нагорном Карабахе может повториться ситуация апреля 2016 года.

«Наиболее вероятно, они пойдут по сценарию апрельской войны 16 года, когда начались серьезные переговоры. Эти переговоры почти завершились успехом, но в последний момент руководство Армении не решилось подписать эти договоренности ввиду страха перед своими радикалами», - посетовал он.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил российскому президенту Владимиру Путину. В Кремле, рассказывая про этот разговор, отметили, что, «по мнению российской стороны, сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия».

Напомним, Карабахский конфликт имеет давние исторические и культурные корни, но приобрёл новую остроту в годы перестройки (1987—1988), на фоне резкого подъёма национальных движений в Армении и Азербайджане.

Военные историки называют это кровопролитной войной длиной в 32 года, не оконченной до сих пор.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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