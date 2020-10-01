В Карабахе призвали нацменьшинства Азербайджана не участвовать в боях

Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвал национальные меньшинства Азербайджана не участвовать в боевых действиях на линии соприкосновения, передает РИА Новости.

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Ранее в четверг пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что большая часть потерь ВС Азербайджана в ходе боев в Карабахе приходится на представителей национальных меньшинств этой страны. В этой связи Погосян отмечал рост недовольства среди этих этнических групп и прогнозирует в стране акции протеста.

"Мы обращаемся к коренным народам Азербайджана - лезгинам, талышам, аварцам, татам, удинам, цахурам, ингилойцам, рутулам, шахдагам и курдам, находящимся на грани ассимиляции. Всеми возможными способами избегайте призыва на военную службу, выезда на передовую и участия в военной агрессии против народа Арцаха (самоназвание Карабаха – НСН), в том числе пытаясь покинуть территорию Азербайджана", - говорится в заявлении, размещенном на странице парламента в Facebook.

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Парламент также обещает все, кто уедет из Азербайджана и не желает участвовать в военных действиях помощь структур армянской диаспоры в различных странах.

В сообщении парламента даются советы всем тем, кто находится на передовой, избегать активных боевых действий и при наличии возможности - сдаваться армии Нагорного Карабаха. В нем обещается, что сдавшись в плен и заявив о принадлежности к нацменьшинствам Азербайджана, такой человек сразу перестанет быть военнопленным и приобретет статус гостя.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность словами главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о готовности поддержать Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе.

Ситуaция в Нaгорном Кaрaбaхе обострилaсь 27 сентября, нa спорной территории идут aктивные боестолкновения. В Aзербaйджaне и Aрмении введено военное положение, объявленa мобилизaция. Обе стороны сообщaют об убитых и рaненых, в том числе среди грaждaнского нaселения.

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ФОТО: РИА Новости / Ваган Степанян
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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