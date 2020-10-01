Парламент также обещает все, кто уедет из Азербайджана и не желает участвовать в военных действиях помощь структур армянской диаспоры в различных странах.

В сообщении парламента даются советы всем тем, кто находится на передовой, избегать активных боевых действий и при наличии возможности - сдаваться армии Нагорного Карабаха. В нем обещается, что сдавшись в плен и заявив о принадлежности к нацменьшинствам Азербайджана, такой человек сразу перестанет быть военнопленным и приобретет статус гостя.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность словами главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о готовности поддержать Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе.

Ситуaция в Нaгорном Кaрaбaхе обострилaсь 27 сентября, нa спорной территории идут aктивные боестолкновения. В Aзербaйджaне и Aрмении введено военное положение, объявленa мобилизaция. Обе стороны сообщaют об убитых и рaненых, в том числе среди грaждaнского нaселения.

