Карабах заявил о большом числе погибших среди нацменьшинств Азербайджана

Большая часть потерь ВС Азербайджана в ходе боев в Карабахе приходится на представителей национальных меньшинств этой страны, передает РИА Новости слова пресс-секретаря президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграма Погосяна.

По его данным, основная часть погибших на различных частях передовой – представители нацменьшинств Азербайджана в частности, на одном из участков погибло 148 лезгин, несколько сотен талышей.

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В этой связи Погосян отмечает рост недовольства среди этих этнических групп и прогнозирует в стране акции протеста.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность словами главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о готовности поддержать Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе, передает Газета.ру.

Ситуaция в Нaгорном Кaрaбaхе обострилaсь 27 сентября, нa спорной территории идут aктивные боестолкновения. В Aзербaйджaне и Aрмении введено военное положение, объявленa мобилизaция. Обе стороны сообщaют об убитых и рaненых, в том числе среди грaждaнского нaселения.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрмения
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