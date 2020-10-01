Макрон заявил об участии сирийских боевиков из Турции в боях в Карабахе

Париж имеет подтверждённые данные о том, что сирийские боевики из Турции принимают участие в военном конфликте в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Евросоюза в Брюсселе.

По словам Макрона, исламисты были переброшены на Кавказ из провинции Газиантеп на юге Турции. Лидер Франции намерен обсудить этот факт более широко на саммите, передает ТАСС.

Кроме того, Макрон выразил готовность делиться всей информацией по Карабаху, которой располагает, с президентами России и США, отмечает РЕН ТВ. Ранее сегодня трое лидеров в совместном заявлении призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня и возобновлению переговорного процесса.

Ранее сегодня посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы назвал фейком утверждения об участии наемников в боях на стороне Баку. В то же время, на совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ была выражена озабоченность данными о переброске в зону карабахского конфликта боевиков из Сирии и Ливии.

