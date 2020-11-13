В Карабахе подсчитали число пострадавших с начала конфликта

Отмечается, что среди погибших есть один ребенок.

В докладе подчеркивается, что вооруженные сил Азербайджана наносили удары по гражданским объектам, жилым домам, инфраструктурам в 70% населенных пунктов Карабаха. В результате повреждены по меньшей мере 71 школа, 14 детских садов. Таким образом, 23978 детей школьного возраста и 4036 детей дошкольного лишились права на образование.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении войны в Карабахе. Сразу после этого началась операция по переброске российских миротворцев на линию разграничения.

