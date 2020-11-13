В Карабахе подсчитали число пострадавших с начала конфликта
За время карабахского конфликта с 27 сентября по 9 ноября погибли 50 мирных жителей, говорится в докладе защитника прав человека НКР Артака Бегларяна.
Отмечается, что среди погибших есть один ребенок.
В докладе подчеркивается, что вооруженные сил Азербайджана наносили удары по гражданским объектам, жилым домам, инфраструктурам в 70% населенных пунктов Карабаха. В результате повреждены по меньшей мере 71 школа, 14 детских садов. Таким образом, 23978 детей школьного возраста и 4036 детей дошкольного лишились права на образование.
В ночь на 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении войны в Карабахе. Сразу после этого началась операция по переброске российских миротворцев на линию разграничения.
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