В Карабахе обстреляли российско-азербайджанский патруль
Российско-азербайджанский патруль в Нагорном Карабахе попал под обстрел, говорится в бюллетене Министерства обороны РФ.
Инцидент произошел в столице региона Степанакерте (Ханкенди). Неизвестный выстрелил в патруль из снайперского оружия, уточнили в ведомстве.
Пострадавших нет. Командование миротворческого контингента вместе с представителями Азербайджана проводит разбирательство, отметили в Минобороны.
Под контролем российских миротворцев продолжается сдача оружия формированиями Карабаха.
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян накануне заявила о завершении переезда жителей из Нагорного Карабаха. По ее словам, регион покинули более 100 тысяч человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru