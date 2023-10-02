В Карабахе обстреляли российско-азербайджанский патруль

Инцидент произошел в столице региона Степанакерте (Ханкенди). Неизвестный выстрелил в патруль из снайперского оружия, уточнили в ведомстве.

Пострадавших нет. Командование миротворческого контингента вместе с представителями Азербайджана проводит разбирательство, отметили в Минобороны.

Под контролем российских миротворцев продолжается сдача оружия формированиями Карабаха.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян накануне заявила о завершении переезда жителей из Нагорного Карабаха. По ее словам, регион покинули более 100 тысяч человек, сообщает «Радиоточка НСН».

