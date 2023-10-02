Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле автомобиля ведомства
Вооружённые силы Азербайджана обстреляли автомобиль Минобороны Армении, сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл на границе, под обстрел попала машина, перевозящая продовольствие для личного состава армянских боевых позиций.
«С армянской стороны есть пострадавшие», - указали в Минобороны Армении.
Ранее в Минздраве Азербайджана заявили, что в ходе антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе погибли более 190 азербайджанских военнослужащих, свыше 500 получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле автомобиля ведомства
- Цукерберг выложил фото с разбитым лицом на фоне слухов о бое с Маском
- Дания выделила более 14 млн долларов на закупку снарядов для Украины
- СМИ: Пассажирский самолет упал на востоке Китая
- Егор Крид отсудил у Mash 350 тысяч рублей
- Минстрой опроверг планы восстанавливать не все города в новых регионах
- СМИ: «Аль-Каида» напала на главу йеменского спецназа
- ВС РФ на купянском направлении уничтожили гаубицу М109 «Паладин»
- Песков: указ Путина приведет к переселению в Россию граждан Украины
- МИД Казахстана запретил въезд критикующим страну иностранцам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru