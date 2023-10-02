Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле автомобиля ведомства

Вооружённые силы Азербайджана обстреляли автомобиль Минобороны Армении, сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.

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В сообщении говорится, что инцидент произошёл на границе, под обстрел попала машина, перевозящая продовольствие для личного состава армянских боевых позиций.

«С армянской стороны есть пострадавшие», - указали в Минобороны Армении.

Ранее в Минздраве Азербайджана заявили, что в ходе антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе погибли более 190 азербайджанских военнослужащих, свыше 500 получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Храяр Бадалян
ТЕГИ:ОбстрелНагорный КарабахАзербайджанАрмения

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