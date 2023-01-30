В Капитолии США могут установить бюст Зеленского в Капитолии

Американский конгрессмен Джо Уилсон предложил купить и установить в здании Капитолия бюст президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «РЕН ТВ».

Американские конгрессмены запросили у Белого дома разъяснения о поставках танков Украине

Соответствующий проект резолюции вынесен на рассмотрение Палаты представителей. В документе конгрессмен предлагает заняться приобретением бюста совету по изящным искусствам, чтобы его можно было «демонстрировать в подходящей для этого постоянной локации в крыле палаты представителей Капитолия».

Ранее уже звучало подобное предложение. В начале января призыв установить бюст Зеленского вызвал гнев как некоторых конгрессменов, так и самих американцев.

Как стало известно ранее, конгрессмен-республиканец Пол Госар возмутился поведением некоторых коллег, думающих о делах Киева больше, чем о проблемах американцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийКонгресс США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры