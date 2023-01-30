Конгрессмен в США отказался представлять интересы украинцев
Конгрессмен-республиканец Пол Госар возмутился в Twitter поведением некоторых коллег, думающих о делах Киева больше, чем о проблемах американцев.
«Мои избиратели находятся в Аризоне, а не на Украине. Единственное вторжение, которое меня беспокоит, — это вторжение на нашей южной границе», — заявил парламентарий.
Ранее четверо конгрессменов-республиканцев обратились к президенту США Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину, потребовав разъяснений в связи с планами передать Украине 31 танк Abrams, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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