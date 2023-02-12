В Канаде сбили неопознанный объект

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter заявил, что военные самолеты Канады и США сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны.

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По его словам, было нарушено воздушное пространство Канады. Объект сбит над Юконом. Цель успешно поразил американский истребитель F-22. Канадские военные извлекут и изучат обломки.

Ранее представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили о неопознанном воздушном объекте в небе над Северной Канадой.

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