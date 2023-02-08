Минобороны США: Пекин отклонил заявку Вашингтона на разговор о сбитом аэростате
Министр обороны США Ллойд Остин пытался связаться с коллегой из Китая из-за ситуации с аэростатом, но запрос был отклонен Пекином, сообщает ТАСС.
В заявлении пресс-службы Пентагона говорится, что сразу после того, как аэростат сбили, Минобороны США оформило заявку на защищенный разговор главы ведомства с китайским министром обороны Вэем Фэнхэ. «К сожалению, заявка была отклонена со стороны КНР», — следует из заявления Пентагона.
Ранее первая партия обломков сбитого китайского аэростата была доставлена в ФБР США, где их будут изучать.
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